لقاء سويدان تحتفل بالثلاثية الأهلاوية

وجهت الفنانة لقاء سويدان، التهنئة للنادى الأهلى وجمهوره بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر. ونشرت لقاء سويدان عدة صور لها محتفلة بعلم النادى الأهلى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. وعلقت لقاء سويدان قائلة: "مبرووووك الأهلي ???? ال ٣٧".

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