بقميص كاروهات.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت منه فضالي في الصور بقميص كاروهات،وشعرها القصير المنسدل على الأكتاف ، وعلقت عليها قائلة: "يوم سعيد على الكل " .

وكانت منة فضالي شاركت في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الجندويل وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضي وأحمد كراره وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الشريطي وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.

وكانت بداية منة فضالى الفنية من خلال مسلسل "أين قلبي" الذي أذيع عام 2002، وذلك بعد أن قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة حيث كانت تعمل كمساعد له، والذي أعجب بها وأسند إليها أحد الأدوار في المسلسل وتوالت الأعمال الفنية عليها.

وشاركت منة في مسلسل “الناس في كفر عسكر” من إخراج نادر جلال، و”حمزة وبناته الخمسة”؛ و”عفاريت السيالة” في عام 2004.

نشرت الفنانة منة فضالى، البوستر الرسمى لمسلسل "سكن البنات" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت منة فضالى: "مسلسل سكن البنات تاليف احمد صبحي واخراج محمد النقلي انتاج شركه mgr الاستاذ ممدوح شاهين النجوم وفاء عامر ايتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبي حسني شتا احمدجمال سعيد منه فضالي #منه_فضالي #نانسي".

كانت الفنانة منة فضالى كشفت فى تصريح خاص لصدى البلد عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها بعد خضوعها لعملية جراحية فى عينها.

وقالت منة فضالى: "إن والدتها خرجت من المستشفى وحالتها الصحية فى تحسن كبير وتستكمل علاجها فى المنزل".

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالاضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

مسلسل "هي" من نوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

في سياق آخر، شاركت منة فضالي في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأماني كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.