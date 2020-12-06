بث مباشر من دوت الخليج مع نضال الشافعي عن فيلمه خان تيولا | شاهد

طل الفنان نضال الشافعي ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يعرض حاليا وسط إشادات بمستواه الفني.

ويتحدث نضال الشافعي في الفيلم عن دوره، والصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، وردود الأفعال التي حصدها العمل، وماذا يمثل في مسيرته الفنية.

كما يتطرق نضال الشافعي للحديث عن فيلمه السابق "زنزانة 7" متحدثا عن دوره، وكواليس التعاون مع الفنان أحمد زاهر، وطبيعة الاختلاف بين العملين.

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كان الفنان نضال الشافعى أعرب عن سعادته بردود الفعل حول فيلم "خان تيولا".

وقال نضال الشافعى إن الفيلم مختلف وحالة خاصة جدا، وردود الفعل على السوشيال ميديا رائعة، متوقعا أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا.

وتابع نضال الشافعى "شهادتى فى الفيلم مجروحة ولكن أتوقع أن الفيلم هيبقى قيمة فى تاريخ السينما المصرية، لأنه حقق ردود فعل كبيرة حتى الآن".