خاص:موعد عرض مسرحية "صباحية مباركة" في السعودية

"صباحية مباركة" أحدث الأعمال المسرحية التي يشارك في بطولتها الفنان حسام داغر والتي حققت خلال الأسابيع الماضية نجاحا كبيرا عند عرضها، ومن المتوقع أن تشارك المسرحية في عروض جديدة في المملكة العربية السعودية قريبا.

موعد عرض مسرحية "صباحية مباركة" في السعودية

حسام داغر كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن استعداد أبطال مسرحية "صباحية مباركة" للمشاركة في تقديم عروضها في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير القادم، كما كشف حسام داغر عن أسباب نجاح المسرحية خلال عروضها في الفترة الأخيرة بمصر فقال: "ردود الفعل حول مسرحية (صباحية مباركة) إيجابية جدا وجميع من حضر المسرحية كشف عن سعادته بها، والفنان أشرف عبد الباقي مخرج العمل استطاع أن يقدم أفضل أداء وهناك حالة حب وطاقة بين جميع الابطال وهذا الطاقة انعكست كذلك على الجمهور لذلك توجد إشادات واسعة بالعمل"،

حسام داغر أضاف: "هناك احتمالية لمشاركة مسرحية (صباحية مباركة) في تقديم عروضها في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر فبراير القادم"، ويشارك في بطولة المسرحية كل من الفنان علي ربيع، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وأحمد سلطان، وسليمان عيد، وهي من تأليف احمد عبد الوهاب، وكريم سامي وإخراج أشرف عبد الباقى.

حسام داغر: كورونا تسببت في عدم مشاركة أفلامي في المهرجانات الدولية

حسام داغر تحدث كذلك عن توقف الأفلام التي قام بإخرجها عن المشاركة في مهرجانات دولية خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا وتوقف العديد من المهرجانات أو إقامتها أون لاين فقال: "كورونا أثرت بالتأكيد على الجميع، فأغلب المهرجانات التي تهتم بالأفلام القصيرة تقام أون لاين وقامت بتغير كذلك اهتمامتها، وباتت الأفلام المطلوبة دوت الخليج التي تناقش موضوعات وقصص عن كورونا وتأثيرها على العالم، أما الأفلام التي قدمتها خلال الفترة الماضية فهي تناقش موضوعات أخرى"، وكان من آخر الأعمال التي قام بإخراجها حسام داغر فيلم "البينو" الذي شارك به في أكثر من مهرجان دولي.

حسام داغر يشارك في مسلسل "اللعبة 2"

حسام داغر بدأ خلال الفترة الأخيرة في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" والذي يشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم منهم هشام ماجد، وشيكو، وسامي مغاوري، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، ورانيا يوسف، وميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني، وكان من المقرر أن يشارك حسام داغر في مسلسل "ملاك" خلال الفترة الماضية لكن العمل قد تم تأجيله ولم يتم تحديد مصيره حتى الآن.