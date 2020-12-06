محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة زوجته بكلمات مبكية: "انتظر اللحاق بك"

الفنان محمد صبحي أحيا الذكرى الرابعة لرحيل زوجته الممثلة نيفين رامز ونعاها مرة جديدة بعبارات مبكية معرباً عن اشتياقه الكبير لها، كما استرجع بعضاً من ذكرياته معها ومنها مساندتها الدائمة له في مسيرته الفنيّة، قائلاً بأنه ينتظر اللحاق بها.

محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة زوجته

الفنان المصري محمد صبحي شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بصورة له مع زوجته الراحلة نيفين رامز في فترة شبابهما، وتوجه لها برسالة في الذكرى الرابعة على وفاتها مؤكداً بأنه لم يستطع أن ينساها ابداً حيث ما تزال تعيش في ذهنه وذاكرته.

محمد صبحي كتب في رسالته :"حبيبتي في مثل هذا اليوم ٦ ديسمبر .. رحلتي عنا .. منذ اربع سنوات .. ولكنك لم ترحلي عن ذهني وذاكرتي .. لأنك في وجداني الذي تشكل بعشرتنا من أخلاقك وقلبك الحنون وعقلك الذي كان يدفعني الي تحقيق احلامي واحلامك .. لن استطيع رد جزء مما منحتيه لي ولأبنائنا وأحفادنا..".

الفنان المصري محمد صبحي اعتبر بأنه زوجته سيكون لها نصيب من التكريم الذي أعده لمجموعة من الفنانين، فتابع قائلاً في تدوينته على فيسبوك :" ستكونين أول المكرمين في مسيرتي ٥٠ سنة فن .. كنت انتي وقودها .. حبيبتي لم تخسري شيئا مهماً بعد رحيلك .. نحن الذين خسرنا .. وانتظر اللحاق بك .. ادعو الله لك في كل صلواتي بالرحمة والمغفرة وان يسكنك فسيح جناته .. افتقدك يا Vina كما كنت اناديك".

وتفاعل الجمهور مع الرسالة المؤثرة لمحمد صبحي لزوجته مشيدين بوفائه لها وذكرياته الجميلة معها، وتمنوا بأن يرحمها الله ويلهم النجم محمد صبحي الصبر على فراقها.

محمد صبحي ووفائه لزوجته

محمد صبحي اعتاد منذ اربع سنوات على احياء ذكرى وفاة زوجته برسائل مؤثرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك بعدما فجع برحيلها قبل 4 سنوات وعانى من حزن شديد لفراقها، كما ، كما يحتفل أيضا بعيد زواجهما رغم وفاتها، ويحيي كذلك ذكرى عيد ميلادها.

محمد صبحي وتكريم زوجته ومجموعة من الفنانين

الفنان المصري محمد صبحي شكل مؤخرا لجنة لتكريم عدد من الفنانين في احتفالية "50 سنة فن" وبينهم زوجته نيفين رامز والفنانة عبلة كامل.

وقال محمد صبحي، خلال برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أنه شكل لجنة للقيام على الاحتفالية، وأن التكريم سيكون على أساس، الفنان الذي عمل لفترة أطول خلال الخمسين عاما الماضية، والفنان الذي قدم أعمالا أكثر تنوعا، والفنان الذي كانت أعماله أقل لكن تأثيره كان قويا في تلك المسيرة"، لكنه أشار بأنه غير قادر على الوصول لمجموعة من الفنانين حتى عن طريق النقابة.

وذكر محمد صبحي أسماء بعض الفنانين المكرمين في الاحتفالية ومنهم هناء الشوربجي، وسعاد نصر، ونيفين رامز، وصلاح عبد الله، وأحمد آدم، وعبلة كامل، وشريهان، وسيمون، وسميرة عبد العزيز، وسماح السعيد، وهاني رمزي، وأحمد وفيق، قائلا إنه لا يستطيع الوصول إلى عبلة كامل.