عابد فهد يحتفل بذكرى زواجه الـ18 برسالة وصور رومانسية مع زينة يازجي

عابد فهد احتفل بذكرى زواجه الـ18 من الإعلامية السورية زينة يازجي برسالة رومانسية، وذلك بعد أيام قليلة من ظهورهما معا في حفل مهرجان ضيافة الذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

عابد فهد يحتفل بذكرى زواجه الـ18 من زينة يازجي

عابد الفهد نشر عبر حسابه على "انستجرام" صورة تجمعه بزوجته الإعلامية زينة يازجي بمناسبة ذكرى زواجهما الـ18 ووجه لها رسالة رومانسية أكد فيها الفنان السوري على كامل حبه وتقديره لزوجته وأنه خلال هذه السنوات الطويلة من عمر زواجهما لم يختلف حبه لها عن أي يوم اخر، فكتب عابد فهد تعليقا على الصورة قال فيه: "حبيبتي زينة اليوم متل كل يوم من 18 سنة وانا بحبك ذكرى زواجنا".

رسالة عابد فهد تحظى بإعجاب العديد من زملائه

عابد فهد حظت رسالته الرومانسية بإعجاب العديد من زملائه فتمنى الفنان السوري سامر اسماعيل دوام السعادة لأسرة عابد فهد وزوجته فكتب تعليقا قال فيه: "الله يخليكن لبعض أحلى عابد وزينة"، بينما نالت الصورة إعجاب كل من الفنانة ريم نصر الدين، وندى عادل، وأمل عرفة، وجوي هاني، وإيميه الصياح، وشكران مرتجى، ومروة الأطراش والآلاف من محبي الفنان عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي، وكان الثنائي قد ظهرا خلال الأيام الأخيرة معا في حفل مهرجان ضيافة الذي أقيم في دبي بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن في العالم العربي والعديد من الشخصيات العامة، وكما قدمت الإعلامية السورية إحدى فقرات الحفل الذي نال اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام العربية.

عابد فهد وزينة يازجي في مهرجان ضيافة

زينة يازجي قد نشرت خلال الأيام الماضية العديد من الصور التي تجمعها بزوجها عابد فهد على السجادة الحمراء في مهرجان ضيافة، ويحرص الثنائي بشكل مستمر على نشر العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعهما بما فيها المناسبات العائلية برفقة اولادهما ليونا وتيم، حيث احتفلت أسرة الفنان السوري بيوم الأب بشكل خاص حيث نشرت زينة يازجي عبر حسابها على "انستجرام"، صورًا وفيديوهات ظهر فيها عابد برفقة ابنته ليونا وابنه تيم، وهو يقبلهما في يوم الأب، وعلقت زينة على الصور قائلة: "إلى السند والحب والفخر.. كم نحن محظوظون"، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من محبي الثنائي الذين عبروا عن محبتهم لهما، ومن بيهم الفنان باسم ياخور والإعلامي اللبناني نيشان والإعلامية ريما كركي والإعلامية رشا الخطيب وأخرين.

عابد فهد كان آخر عمل شارك فيه مسلسل "الساحر" ومسلسل "هوس" وقد تم عرضهما في شهر رمضان الماضي.