بدء ندوة أحمد مالك بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - بدء منذ قليل حلقة نقاشية تديرها ميلاني جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال في الشرق الأوسط، بمشاركة ستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين في العالم العربي وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التي تدعمها MBC الأمل، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجموعة MBC.

كما انضم أيضا للمناقشة الفنان أحمد مالك، وهو أحد المشاركين في نسخة 2017 من نجوم الغد العرب.

وتتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان "دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دي وولف وكريم بطرس غالي و جيليان مكي"، وذلك في الساعة 11 صباحاً.

وانطلقت العروض بداية من اليوم في قاعات دار الأوبرا المصرية منها المسرح الكبير، والمسرح الصغير، وسينما الهناجر، وفى قاعات سينما أوديون، حيث يعرض المهرجان 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف مهرجان القاهرة عن أماكن ومواعيد بيع التذاكر وأسعارها، والبداية ستكون من مقر المهرجان الرئيسي بدار الأوبرا المصرية، حيث سيتم فتح شباك التذاكر يومي 1 و2 ديسمبر بدء من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، على أن يتم تغيير مواعيد عمل شباك التذاكر باقي أيام المهرجان ليبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى العاشرة والنصف مساء، وحدد المهرجان سعر التذكرة العادية 35 جنيها، وفي سينما أوديون، يفتح شباك التذاكر بدءًا من 3 وحتى 9 ديسمبر من الساعة الثانية عشر صباحا وحتى الحادية عشر مساء، ويبدأ سعر التذكرة من 35 جنيها، أما الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تقام ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، فتصل قيمة تذاكرها إلى 40 جنيها.