عرض فليم بـ"مية وش" في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مصطفى درويش، الجمهور، موعد طرح فيلم "بمية وش"، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل “بـ100 وش”.

ونشر مصطفى درويش صورة جمعته بالفنان إسلام إبراهيم، عبر حسابه الخاص بموقع “انستجرام" وعلق عليها: "انتظروا فيلم 100 وش في عيد الفطر، يا ترى هتعمل إيه تاني يا شبح العالم".

وحقق مسلسل "بـ100 وش" نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل.