اشتعال الخلاف بين أسرة محمود ياسين ومهرجان القاهرة السينمائي.. القصة الكاملة

اندلعت أزمة كبيرة بين صناع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي تتواصل فعالياته حاليا، وبين أسرة الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، بسبب عدم تكريم المهرجان لاسم والدهم الراحل. ورد المنتج محمد حفظى على التصريحات التى خرجت من عائلة الفنان الراحل محمود ياسين والتى تهاجم المهرجان بسبب عدم تكريمهم للفنان فى دورة المهرجان المقام حاليا.



وقال محمد حفظى، في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، إن مهرجان القاهرة السينمائى لم يكرر ما فعله مهرجان الجونة، حيث تم الاحتفاء بشكل أو بآخر بالفنان الراحل محمود ياسين، كما أن المهرجان لم ينته بعد حتى يقال إننا لم نحتف بالفنان الراحل، ربما يتحقق ذلك فى نهاية المهرجان".

يأتي ذلك ردا على أسرة محمود ياسين، وبعد أن كتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ناس محترمة ومحبة لتاريخ والدي رحمة الله عليه.. الفنان الراحل محمود ياسين.. بتسألني وتتساءل عموما كيف لا يكرم مهرجان القاهرة السينمائي وهو المهرجان الأول والرسمي لمصر اسم الفنان محمود ياسين بهذه الدورة، وقد رحل قبل انطلاق المهرجان بحوالي 40 يوما؟".

وتابع: "أنا لا أملك إجابة عن هذا الأمر.. وإن كان قد سبق في دورات سابقة، وفي عهد إدارات أخرى أهدت إدارة المهرجان دورتها لأسماء نجوم كبيرة رحلوا في نفس العام".

وأكمل: "ولكن ربما لا تعلم إدارة مهرجان السينما الحالية قيمة محمود ياسين السينمائية، وأنه هو أحد روادها الذي قدم ما يقارب الـ 170 فيلما، وعليه يفترض عندما يرحل عن دنيانا قبل انطلاق المهرجان ببضعة أسابيع أن نرى بالافتتاح شيئا ما، أو إشارة ما، لرحيل أحد أيقونات السينما المصرية والعربية، ولكن البعض يبدو وكأنه لا يعلم، أو لا يعرف، أو غير مهتم أو غير مدرك، أو أي حاجة، عموما اسم محمود ياسين محفور في ذاكرة ووجدان كل محب للسينما، ولكن وجب التعقيب على هذا الأمر بعد أن أثير من خلال محبيه وجمهوره، رحم الله الوالد وأسكنه فسيح جناته، آمين".

كما عبرت الفنانة شهيرة عن غضبها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، لتجاهل إدارته لـلفنان الراحل محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هي ممكن فاتت عليهم لكن لا يستطيع أحد تجاهل محمود ياسين، الذي حمل السينما المصرية على أكتافه في السبعينيات والثمانينيات وقدم 180 فيلمًا في رصيده".

وأضافت: "أنا حزينة إن الميديا هي التي انتقدت الموقف وقالوا إن المهرجان في غيبوبة لأن مهرجان القاهرة السينمائي بالنسبة لنا عمر فغضبت لذلك، وأنا لم أتابع المهرجان وعرفت من منشورات جمهوره".

من جانبها، عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن غضبها بسبب إغفال والدها من التكريم لهذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي.

ونشر أحد متابعيها منشورا قائلا: "علامة استفهام كبيرة، إزاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام، وقد غيب الموت عميد السينما المصرية والعربية بدون أن تقام هذه الدورة على شرفه، حقيقي شيء لا يصدق".

وجاء رد رانيا محمود عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث قالت: "الحقيقة إن الناس زعلانة جدا بس والله احنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهرة السينمائي بس الناس فارق معاها اووووي، مشكورين على مشاعركم الحلوة تكريم بابي النجم محمود ياسين إضافة لأى مهرجان، شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير حبكم له هو أهم وأكبر تكريم".

كما علقت رانيا ياسين على الأمر مرة أخرى وكتبت: "عايزة أقول ملحوظة بخصوص مهرجان القاهره السينمائي بس يارب ما يتاخد الكلام على إني بهاجم أنا بقول ملحوظة استوقفتني وبس، ليه في الافتتاح الحفلة النهارده لم يتم استعراض نجوم وأفلام السينما المصرية اللي عمرها أكثر من مائة عام، ليه كل اللي بيعرض على شاشاته السينما العالمية وبس، وده مهرجان القاهرة السينمائي (القاهرة)".