مشاهدة الحلقة الـ 21 من مسلسل انت اطرق بابي .. محاولة للتفرقة بين إيدا وسيركان

تصدرت الحلقة الـ 21 من المسلسل التركي مسلسل انت اطرق بابي مؤشرات البحث بمحرك جوجل بعد ساعات من عرضها، حيث يعد مسلسل انت اطرق بابي Sen Çal Kapımı من المسلسلات الرومانسية التي يلقى متابعة واهتمام من عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.

احداث الحلقة الـ 21 من مسلسل انت اطرق بابي :

شهدت الحلقة مقابلة سيركان لسيلين بعدما عترفت لـ ايدا عن اسم قاتل والدها لتواجه سيركان ازمة وتتخوف من تأثر علاقتها بحبيبها وتشعر ايدا ان سيركان قد خدعها بعدم إخبارها هذا السر، لذلك تنجح سيلين في التفرقة بين سيركان وايدا، وعندما يبرر سيركان سبب اخفائه عنها هذا السر تتصح الاوضاع بينهما.

مواعيد عرض مسلسل انت اطرق بابي

مسلسل انت اطرق بابي واحد من ضمن المسلسلات التركية التي يفضلها عشاق الدراما الرومانسية بشكل عام في الوطن العربي، وتعرض أحدث المسلسل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة فوكس التركية.

قصة مسلسل انت اطرق بابي

تدور قصة مسلسل أنت أطرق بابي الرومانسي حول فتاة تدعى "آيدا" التي تنتمي إلى أسرة فقيرة لكنها تتسم بالطموح وتسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال التعليم والحصول على منحة دراسية إلى ايطاليا لكنها تصطدم بـ "سيركان بولات" الذي يقف أمام طموحها ويقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فقط وذلك من خلال عرضها لها بتمثل أنها خطيبته أمام الجميع لمدة شهرين مقابل مساعدتها في تحقيق حلمها الحصول على المنحة الدراسية.

مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 21

يمكن مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 21 وباقي حلقات المسلسل عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11296.

الترميز: 27500.

الاستقطاب: V