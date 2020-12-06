أحمد مالك لـ"دوت الخليج الفني": "نسل الأغراب" تحدي كبير بالنسبة لي

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد مالك عن بعض التفاصيل المتعلقة بشخصيته في مسلسل "نسل الأغراب"، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

وقال أحمد مالك في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور صعيدي، وأنه يشعر بقلق شديد من ذلك الدور، مُضيفًا :"مقلقني جدًا، وأعتقد أول مرة أقدم شخصية صعيدية، وده تحدي بالنسبالي كبير جدًا وعاوز أثبت نفسي فيه على قد ما أقدر إني كفنان مش محصور في حتة أو اقدر اعمل ده بس، عايز أثبت إني اقدر اعمل كل حاجة ".

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم إنجي المقدم، محمد مهران.