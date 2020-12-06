بعد دعائه له بالشفاء من كورونا.. رامي رضوان يوجه رسالة للشيخ خالد الجندي

وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة إلى الشيخ خالد الجندي الذي توجه بالدعاء له بالشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا.

وغرد رامي رضوان من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حفظكم الله أخي العزيز شيخ خالد بارك الله فيكم اشكرك أيدٍ مطوية❤ا للهم اكتب الشفاء والعافية لكل مريض يا رب ".

وأكد الشيخ، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية مع تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للإعلامي رامي رضوان.

وقال "الجندي" خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" السبت: "لا بد من أخذ التدابير الوقائية وتسليم الأمر لله وأن تمني الشفاء لكل مريض، واللهم أسال الله الشفاء والعافية للإعلامي رامي رضوان ولكل مريض".

وأضاف: "ربنا ما يفضي المكان من وجودك، لقد تركت فراغًا لا يملاه غيرك، ربنا يكرمك ويطول عمرك ويرجعلك لنا بالسلامة سالما غانمًا".

وقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، شرحا لمعنى قوله تعالى "وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَٰنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا" منوها أن لفظ الكفيل هنا جاء بمعنى التهديد والوعيد.

وقال الجندي، إن لفظ الكفالة، فيها عطاء وإلزام وتهددي واشتراط ومراقبة فلا يمكن أن نستهتر بكلمة الكفالة إلهية، فمن يدخل الله في عهد فعليه تنفيذه وإلا يكتب على نفسه الهلاك والضياع، منوها أن العبرة في الآية إن الحلف بالله هو بمثابة أن الله حاضر في هذا العهد وعلى فاعله تنفيذه ، لأن الله لن يرضى بنقض الأيمان طالما أن المسلم اشترط هذا العهد على نفسه.

وأشار إلى أن الزوج والزوجة طالما حضروا لفظ الجلالة عند إبرام العقود وأيقنوا أن الله كفيل بهذا العقد وعليهم تنفيذ بنوده، فنتيجة هذا العقد أنه لن يأتي فيه مشاكل أو اللجوء للمحاكم وغيرها.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن حق أسر الشهداء لا يسقط بتوبة القاتل الإرهابي، مضيفا أن أسر الشهداء ستمسك برقبة القاتل يوم القيامة وتقتص منه، وإن تاب القاتل وسجد لله طوال حياته، مشيرا إلى أن الشهيد هو الوحيد الذي فاز في هذه المعركة، أما الزوجة والأم والأولاد فيشعرون بحرقة الدم على شهيدهم طوال حياتهم.

وأكد أن التوبة من الذنب ليس معناها فعل الذنب ثم التوبة منه، حتى أن القرآن نص على الإصلاح لما فعلوه واقترفوه، فيقول الله تعالى "إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ"، مشيرا إلى أن الله لا يلزمه استجابة الدعاء من أحد، ولذلك علينا ألا نتعامل مع بعض الأمور أنها حق مكتسب، فبعض الناس يظن أن الله ملزم باستجابة الدعاء.