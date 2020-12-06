بث مباشر.. وحيد حامد: كل مخرج عملت معه ترك بصمة داخلي

حاور الناقد طارق الشناوي السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية وأقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال وحيد حامد إنه استفاد من كل المخرجين الذين عمل معهم وتعلم منهم وكانت لهم بصمة في حياته، وأكد أنه كلما شعر بتقدم العمر، كان يعمل مع مخرجين شباب لتجديد فكره ومنهم مروان ابنه.