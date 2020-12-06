كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية ومالك نادى ألميريا الاسبانى، عن تفاصيل أول فيلم رعب ، من المقرر تصوير جزء منه في المملكة العربية السعودية، الفيلم يضم نخبة من كتاب السيناريو في العالم، بالإضافة إلى المخرج العالمى فيكرام بهات .
وكتب تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على "تويتر" معلقاً: أحد أكبر اعمال رُزام القادمة.. فكرة وسيناريو وانتاج رُزام مع استشارة أشهر كتاب أفلام الرعب في هوليود، وبإخراج واحد من أعظم مخرجي بوليود لأفلام الرعب بمشاركة نخبة من النجوم العرب، جزء من التصوير سيكون في المملكة .
وفور عودة المستشار تركى آل الشيخ إلى السعودية، اجتمع بمسئولي هيئة الترفيه، فور عودته من رحلة العلاج فى أمريكا، والتى استغرقت عدة أشهر، وخلال الاجتماع استعرض تركى آل الشيخ الخطة الجديدة لهيئة الترفيه السعودية لعام 2021، والتى بدأ التحرك فيها منذ عودته إلى الأراضى السعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو.. تركى آل الشيخ يعلن عن أول فيلم رعب بعنوان ”تشيلو” ويصور... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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