أنباء عن انفصالهما.. ماذا يحدث بين تيم حسن ووفاء الكيلاني

انتشرت أنباء على مدار الأيام الماضية حول انفصال الفنان السوري تيم حسن عن زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بحسب ما نشرت عدد من المواقع اللبنانية.

وبدأت الأنباء تنتشر بأن تيم حسن ووفاء الكيلاني انفصلا، وقام الفنان السوري بإرسال مؤخر الصداق لها على حسابها بالبنك وتبلغ قيمته 100 ألف دولار.

وكان مصدر مقرب من الإعلامية وفاء الكيلاني، نفى خبر الطلاق أو الانفصال مؤكدا أنها مجرد شائعة، لا أساس لها من الصحة، وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق شائعة الانفصال بينهما.

وتأكيدا على ذلك، فإن الفنان تيم حسن ما زال يتابع زوجته وفاء الكيلاني على إنستجرام، والأخيرة أيضا تقوم بمتابعته.

يذكر أنه يعرض حاليا لـ وفاء الكيلاني برنامج "السيرة" على شاشة دي إم سي، بينما آخر أعمال تيم حسن هو مسلسل "الهيبة" الذي حقق نجاحا كبيرا.

وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد البرنامج الجديد "السيرة" على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التى مروا بها فى حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وكأنهم يكتبون مذكراتهم.

مسلسل "الهيبة" بطولة منى واصف، ديمة قندلفت، عادل كرم، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني، عبدو شاهين، ناظم عيسى، ليلى قمري، ختام اللحام، سعيد سرحان، إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج "صباح إخوان".

وتدور أحداث الجزء الرابع من الهيبة، بعودة شيخ الجبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.

من المعروف أن تيم حسن كان متزوجا من الفنانة السورية ديما بياعة منذ عام 2002 واستمر زواجهما لعام 2012 ثم تم الطلاق بينهما، ثم تزوج من وفاء الكيلاني عام 2017 ومازالا زوجين حتى اليوم.