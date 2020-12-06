30 صورة من ندوة فيلم حظر تجول فى مهرجان القاهرة السينمائى

تابعت إلهام شاهين: "أحب الأدوار المتهورة والمتطرفة"، وأكدت أن "كل مشاهد حظر تجول صعبة جدا".

من جانبها، أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها بدورها في فيلم "حظر تجول"، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الفيلم جريئة وجذابة لأى ممثلة، وقد تعاملت مع النجمة إلهام شاهين بشكل مباشر لأول مرة أمام الكاميرا، وكانت رغبة من المخرج حتى يحدث ارتباكا بينهما وهو المطلوب فى اللقاء الأول دراميا.

وقال المخرج أمير رمسيس إنه بشكل شخصي سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد لأسرة الفيلم أنه لم يتخوف من تقديم قصة غير نمطية عن ضحايا التحرش أو الاغتصاب العائلي.

الفيلم تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.