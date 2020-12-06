ظافر عابدين لـ"دوت الخليج": هذا أصعب ما واجهته في الجزء الثاني من عروس بيروت.. صور

عبر ظافر عابدين عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على مسلسل عروس بيروت، وأكد في تصريحات ل"دوت الخليج" أن العمل حقق نفس نجاح الجزء الأول، وأن فترة تصوير العمل الطويلة كانت صعبة بالنسبة له، لكن هذا متواجد في الأعمال الطويلة والمكونة من جزئين.

تدور قصة مسلسل "عروس بيروت"، حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدته المُتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها، مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن. ويضيء العمل على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات. مسلسل "عروس بيروت" من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

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