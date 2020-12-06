في عيد ميلاد معتصم النهار.. اللهجة المصرية وضعته في مأزق

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان السوري معتصم النهار الذي يُعد واحدًا من أبرز نجوم الدراما السورية، وحقق شهرة كبيرة بعد نجاح مسلسل "خمسة نص" الذي عرض ضمن مارثون الرمضاني 2020.

يكمل معتصم النهار اليوم عامه الـ 36 فهو من مواليد 6 ديسمبر 1984، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تعرّض معتصم النهار مؤخرًا لانتقادات بسبب عدم اتقانه للهجة المصرية في مسلسل أسود فاتح للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وقبلها عند ظهوره مع الفنان أحمد السقا في برنامج " أغب السقا".

ورد معتصم النهار على مهاجميه قائلا :" إستحوا على حالكم ضحكتوا وشمتوا شعوب الأرض فينا واحد زعلان من شغلي وقال ما بستاهلو وواحد بقلك شايف حالو وواحد بقلك ليش حكا مصري وواحد بقلك هيفا وواحد بقلك هو لأنو حلو اشتغل."

واضاف :" والكثير من الكلام الغير مهني وبعدين بيسألوا ليش ما عم يشتغلوا، هي المهنة يلي هيه الفن هي مهنة حب بس تحب بصير شكلك حلو ومو بس الفن بكل مجال حب لتنجح حبو لتصيرو".

ومن الأحداث المؤلمة التي مر بها معتصم النهار خلال فترة الثورة السورية سقوط قذيفة على منزله في منطقة الشهبندر بالعاصمة السورية دمشق، وتردد ان حينه اصيب ونقل الى المستشفى.

-حياته الخاصة :

تزوج من فتاة سورية تدعى "لين برنجكجي"،من خارج الوسط الفني عام 2015 وفي العام 2016 رزق منها بابنته الوحيدة ساندرا.