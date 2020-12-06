شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير في الإحتفال بزفاف الدكتورة "نورانا جاد" علي الدكتور "هشام خليل" وذلك بحديقة فندق النيل ريتز كارلتون. كان ضمن الحضور الفنانة وفاء عامر والفنانة نهال ومحمد الزهار وروعة الزهار .. بالإضافة الى عدد كبير من اصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص المتتالية. أحيا الحفل النجوم تامر حسني ورامي عياش ومحمود العسيلي وتميز بالتنظيم الراقي والديكورات ل دينا اسكندر وشارك تامر عبد المنعم بتنظيم وتجهيزات الفقرات الفنية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر حسني وعياش والعسيلي يشعلون زفاف "نورانا" و"هشام" بحضور نجوم الفن والمشاهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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