وحيد حامد: أحب الكتابة في أماكن عامة.. وجيراني اتهموني بالجنون لهذا السبب

حاور الناقد طارق الشناوي السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي كرمه مهرجان القاهرة السينمائي في حفل الافتتاح، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية واقيمت الجلسة الحوارية في مسرح we بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال حامد أنه لا يعرف ان يكتب الا في مكان عام، وجيرانه أتهموه بالجنون لحديثه مع نفسه بحوار الشخصية التي يكتبها

لأنها تكون عائشة بداخله . ولفت انه يعيش داخل الناس وبينهم، ومهتم بالشأن العام ويشعر بمشاكل الناس، موضحا انه اخذ كثيرا من الناس واعطاهم شكل فني.