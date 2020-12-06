نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وعد البحري تتسلم عضوية جمعية المنتجين السعوديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلمت المطربة وعد البحري، بطاقة العضوية من جمعية المنتجين والموزعين السعوديين بعد أن زارت الجمعية الخميس الماضي، والتقت من خلالها برئيس الجمعية الاستاذ محمد الغامدي.

وأكدت "وعد البحري" على أنها تسعى بكل ما لديها لتقديم فن وأعمال غنائية راقية في منطقة الخليج، مشيرة إلى أنها في صدد تحضيرات لطرح أغاني جديدة ستكون مع بداية العام الجديد "٢٠٢١".

وأشارت "البحري" قائلة :"بعد كورونا الجميع يبحث عن تقديم أعمال جديدة، ونحن قادرين على تجاوز تلك الجائحة، ونحاول أن نستعيد عافيتنا، و أن السعودية بلد الخير ومنها ستكون البداية لعودة وعد البحري للمشهد الفني، وبإذن الله سيكون النجاح حليفي".