“الاستثمار الثقافي والسياحي”جلسة نقاشية بمحافظة مسندم ضمن أنشطة النادي الثقافي

مسندم – الوطن :

ينظم فرع النادي الثقافي بمسندم في الثامنة من مساء اليوم جلسة نقاشية بعنوان “الاستثمار الثقافي والسياحي في محافظة مسندم”، عبر حسابات النادي الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يأتي تنظيم هذه الحلقة لمناقشة مفهوم السياحة الثقافية، ودور التراث الثقافي في تعزيز السياحة المحلية، وأهمية تحويل التراث الثقافي إلى منتج سياحي وسيتحدث المشاركون عن ثقافة مسندم وما يميزها، كما سيتم التطرق إلى التجربة السياحية في المحافظة، وإلى آلية تبادل الثقافات من بوابة السياحة.

يستضيف النادي الثقافي في هذه الفعالية المهندسة إيمان بنت صالح الصلتية، مديرة مشروع (زري خصب) السياحي المختص في استقبال السياح القادمين إلى ولاية خصب عبر السفن السياحية والمنافذ البرية والجوية، والترويج للتراث الثقافي في محافظة مسندم، علماً أن مشروع زري خصب قد بدأ في نوفمبر 2012م، وشارك في عدة معارض محلية وعالمية، وفازت إيمان الصلتية بلقب سفيرة السياحة لمحافظة مسندم، وحصلت على عدة جوائز، وكرمت من قبل وزير السياحة في اليوم العالمي للسياحة.كما يستضيف النادي الثقافي في الفعالية يوسف بن عبد الله الشيزاوي، وهو مرشد سياحي إقليمي، ونائب رئيس لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان في مسندم، وله الكثير من المساهمات السياحية والثقافية.يدير الجلسة النقاشية محمد بن سليمان الظهوري، الخبير في تنفيذ استراتيجيات التسويق.