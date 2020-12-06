عصام السقا يهنئ محمد دياب بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحتفل الفنان محمد دياب اليوم بعيد ميلاده الذي يحل اليوم السادس من شهر ديسمبر.

وحرص عدد كبير من النجوم على تهنئته منهم الفنان عصام السقا ، حيث نشر عصام صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه له عصام رسالة خاصة وكتب : كل سنه وأنت طيب يا صاحبي ، أخويا الكبير الجدع مدير امن كل الملفات ربنا يوفقك في كل اللي جاي.

يذكر أن الفنان دياب خاض هذا السباق الرمضاني بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية منها الاختيار، فرصة ثانية، البرنس، ليالينا 80 وحقق نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بدوره.

منهم مسلسل "فرصة تانية"، والذي يعد معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

