أحدث ظهور لسوسن بدر برفقة لميس الحديدي وهنادي مهنا

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة سوسن بدر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر سوسن بدر بالصورة برفقة الإعلامية لميس الحديدي والفنانة هنادي مهنا ، وعلقت على الصورة قائله:"انبسط اوي امبارح مع الإعلامية المحترمة والسيدة الراقية وحبيبتي لميس الحديدي".

وتحدثت سوسن بدر خلال الحلقة مع لميس الحديدي عن مشاركتها في مسلسل خيط حرير والنجاح الكبير الذي حققه واعمالها الفترة المقبلة.

والجدير ذكره أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها في السباق الرمضاني بمسلسل و" نحب تاني ليه" مع الفنان شريف منير ولبفنان كريم فهمي "و تدور أحداثه في إطار إجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

شارك في بطولته كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، شريف منير، كريم العمري، تارا عماد، سوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.