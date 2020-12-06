فيفي عبده لمتابعيها عبر إنستجرام: "يارب تكونوا بتدعولي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة والراقصة الأستعراضية فيفي عبده جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت فيفي عبده علي الصورة قائله:" يارب تكونوا بتدعولي".

يشار أن فيفي عبده تعرضت لأزمة صحية منذ أيام ، حيث تعاني من آلام في الظهر ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تمكث بالمنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي، من خلال برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج مقالب.

