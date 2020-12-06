أسر ياسين :"مبحبش أشوف أولادي محطوطين في ظروف قاسية"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل ندوة دور السينما في مواجهة الإتجار بالبشر، وذلك ضمن فاعليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

وقال أسر ياسين خلال ندوته عن السبب الذي دفعه يشترك للتوعية من الإتجار البشرية:"احنا بنحاول نعمل فكر ان الواحد يبقي شرفي، أنا مؤمن جدًا محبش اشوف أولادي محطوطين في ظروف قاسية، الحمد لله بنعمل توعية من خلال فيديوهات الجرافيكس دي بتوصل للأطفال واللي مش بيسمع".

بينما حكت نيللي كريم عن أحد المواقف التي جعلتها تهتم بقضية الإتجار بالبشر، أنها كانت تقوم بتصوير أحد المسلسلات، ووجدت فتاة وقتها تطلب الاستغاثة بسبب تعذيب أحد أفراد عائلتها لها، وأنها قامت بالإتصال بالجهات المختصة، وقاموا بالوصول للطفلة، وقدموا كل الإجراءات التي استطاعوا حمايتها من خلالها، مُضيفة :"استحالة تعرف تعمل حاجة لوحدك محتاج مؤسسات كتير تتدخل في الموضوع ده" .

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.