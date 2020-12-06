نيللي كريم :"سجن الناس كان فيه حاجات مؤلمة بس كان فيها استمتاع فني"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل ندوة دور السينما في مواجهة الإتجار بالبشر، وذلك ضمن فاعليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42، وذلك بحضور نيللي كريم، أسر ياسين، السفيرة نائلة جبر، ورئيس المهرجان محمد حفظي".

واستعادت الفنانة نيللي كريم خلال الندوة ذكريات عملها في مسلسل" سجن النسا"، مُوضحة ':" المسلسل ناقش قضايا المرأة، الست المقهور اللي مضطرة تستحمل كتير، اه في ستات كتير عملوا حاجات غلط نتيجة عدم الثقافة، بس المسلسل معمول بشكل انك بتتفرج على القصة، حلاوة الفن بيعيشك في القصة لو انت صادق بتقعد تفرج حصل كده ليه".

وأضافت نيللي كريم قائلة :"كنا بنعمل قصة اه كان فيها حاجات مؤلمة بس كان فيها استمتاع فني ".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.