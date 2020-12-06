بالصور.. شاهد حفل إيناس عز الدين بنوبيع

اختتمت فعاليات الجولة الاول من مبادرة ٩٠ يوم في مصر بجنوب سيناء بحفل غنائي لمطربة ايناس عز الدين بكامب سبايسي بنوبيع التي حققت اقبال جماهيري كبير.

وقامت ايناس بتقديم مجموعة كبيرة من اغانيها مثل: احلي من الحب والقرايب مش حبايب وعيد حساباتك وطبعا موافقة بالاضافة الي باقة من اغاني الزمن الجميل لكواكب الشرق ام كلثوم وغيرها.

واعربت ايناس عن سعادتها باستضافتها كضيفة شرف في اولي جولات فعاليات ٩٠ يوم في مصر بجنوب سيناء مؤكده انها كانت من افضل الجولات السياحية التي قامت بها في سيناء خاصة عقب زيارة معالمها السياحية بمدينة دهب وسانت كاترين ونوبيع .

واكدت "ايناس " انها دائما حريصه علي تنشيط السياحة الداخلية خاصة في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها مصر نتجة ازمة الكورونا مؤكده ان يجب علي الفنان ان يقدم خدمة مجتمعية تخدم بلده وترفع صورة مصر للأفضل خاصة امام العالم .

الجدير بالذكر ان الحفل لقي اقبال جماهيري كبير مستوي الشباب بالاضافة لحضور عدد كبير من ضيوف المجتمع مثل الدكتورة عبير الشهاوي واللواء محمد سعيد وغيرهم والحفل اقيم برعاية كامب سبايسي بنوبيع .