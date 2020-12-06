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غدا في مهرجان القاهرة.. محاضرة للمؤلف الروسي الكبير أندرية كونشالوفسكي

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القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مهرجان القاهرة السينمائي في الرابعة والنصف من مساء غدا الأثنين، محاضرة مع المؤلف الروسي الكبير أندريه كونشالوفسكي تحت عنوان "التمرد الطبيعي"، في دار الأوبرا المصرية، وتدير الحوار الإعلامية إي نينا روث، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.

أندريه كونشالوفسكي، هو مخرج وسيناريست ومنتج روسي، أشهر أعماله فيلم “uncle vanya”، الذي يعد واحدا من أعظم الأعمال في تاريخ السينما الروسية، كما صنع عدة أفلام شهيرة ناطقة بالإنجليزية من بينها “runaway train” سنة 1985، الذي ترشح لثلاثة جوائز أوسكار، كما نال كونشالوفسكي الإشادة على الشاشة الصغيرة، وفاز بجائزتي إيمي وجولدن جلوب.
أخرج أندرية العديد من الأعمال الأوبرالية والمسرحية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية في 2020. وانتهى كونشالوفسكي من العمل على فيلمه الوثائقي “homo sperans”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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