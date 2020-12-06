عدمتيني العافية .. يسرا لـ إلهام شاهين بعد عرض فيلم " حظر تجول " | فيديو

نشرت الإعلامية بوسي شلبى فيديو من داخل السينما بعد عرض فيلم "حظر تجول" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وجهت النجمة يسرا رسالة إلى صديقتها النجمة إلهام شاهين بعد عرض فيلم "حظر تجول".

وظهرت يسرا فى الفيديو وهي تحتضن إلهام شاهين وتقول لها : "خليتينى أعيط وعدمتينى العافية" .

ويشارك فيلم حظر تجول في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج؛ صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبد الوهاب، وشريف فتحي.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا.