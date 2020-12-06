نضال الشافعى: خان تيولا تجربة وصناعة سينمائية جديدة.. فيديو

حل الفنان نضال الشافعي ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يعرض حاليا وسط إشادات بمستواه الفني.

وتحدث نضال الشافعي في الفيلم عن دوره، والصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، وردود الأفعال التي حصدها العمل، وماذا يمثل في مسيرته الفنية.

وقال نضال الشافعى عن فيلمه الجديد :" خان تيولا تجربة مختلفة بالنسبالى على كل المستويات كفنان وكمتلقى تجربة كنت مستمتع بيها لان فيها نوع من الاختلاف واعجبت بالفيبم من اول ما الورق جالى "

واضاف نضال الشافعى :" تصنيف الفيلم مختلف يتاخد على محمل الرعب او الاثارة وبيناقش قضايا فلسفية مختلفة وبيعرض حدوته شيقة "

وتابع نضال الشافعى :" فيلم خان تيولا تجربة وصناعة جديدة بنحاول نقدم فيها الفن المصرى بشكل جديد ومختلف "