نضال الشافعى: خان تيولا تجربة وصناعة سينمائية جديدة.. فيديو

وتحدث نضال الشافعي في الفيلم عن دوره، والصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، وردود الأفعال التي حصدها العمل، وماذا يمثل في مسيرته الفنية.
وقال نضال الشافعى عن فيلمه الجديد :" خان تيولا تجربة مختلفة بالنسبالى على كل المستويات كفنان وكمتلقى تجربة كنت مستمتع بيها لان فيها نوع من الاختلاف واعجبت بالفيبم من اول ما الورق جالى "
واضاف نضال الشافعى :" تصنيف الفيلم مختلف يتاخد على محمل الرعب او الاثارة وبيناقش قضايا فلسفية مختلفة وبيعرض حدوته شيقة "
وتابع نضال الشافعى :" فيلم خان تيولا تجربة وصناعة جديدة بنحاول نقدم فيها الفن المصرى بشكل جديد ومختلف "
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.
من ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.
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