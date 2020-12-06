المسرحي السعودي معاذ عبدالرحمن ينضم لأبطال مسلسل "ماء ورد" رسميا

انضم الممثل السعودي المسرحي معاذ عبدالرحمن، رسميًا إلى أبطال المسلسل الدرامي "ماء ورد"، والذي يتم تصويره حاليًا داخل أحد الاستوديوهات الشهيرة بلبنان.
المسلسل يضم أكثر من 20 نجمًا عربيًا ما بين السعودية ولبنان وسوريا، وجاري الانتهاء من الاستعدادت الأخيرة لسرعة تصويره وعرضه خلال الشهر الكريم عبر إحدى المنصات الالكترونية الشهيرة.
"ماء ورد" مسلسل درامي اجتماعي يدور في 30 حلقة على جزأين، كل جزء يحمل 15 حلقة متصلة، وهو من تأليف السعودي محمد جاسم، وإخراج محمد بن عبدالعزيز.
ويعد معاذ عبد الرحمن، أبرز مشاهير المملكة العربية السعودية ويتابعه عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، ويتفاعل معه النشطاء بشكل واسع.
وكان حساب معاذ عبد الرحمن، عبر تويتر الذي يتابعه عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، قد تعرض للتهكير والإختراق في شهر سبتمبر الماضي، والأمر لم يتوقف عنده فقط بل تم تهكير حسابات أفراد أسرته وسط تسأل عن الفاعل، لكن تمكن «معاذ» من استرداد الحساب بعد فترة من الجدل.
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