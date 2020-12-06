شريف سلامة يظهر في رابع أيام مهرجان القاهرة بصحبة زوجته.. صور

شارك الفنان شريف سلامة متابعيه صورًا جديدة له برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفى على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتتماعي "انستجرام".

وظهرت داليا مصطفى مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض، بقصة الكب، وبدون أكمام، نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

وارتدي الفنان شريف سلامة بدلة باللون الرصاصي، وأسفلها قميص باللون الأسود، ونسق معها حذاء باللون الأسود واسكارف باللون الرصاصي.

يذكر أن أحدث أعمال شريف سلامة مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضة قريبًا.

مسلسل اسود فاتح بطولة هيفاء وهبي وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

وشاركت داليا مصطفى مؤخرا في بطولة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" مع عدد من النجوم.

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة كل من ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وهاجر الشرنوبي، ومنة جلال، وعزوز عادل.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء الماضي، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.