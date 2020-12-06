نضال الشافعى يشكر موقع دوت الخليج.. فيديو

حل الفنان نضال الشافعي ضيفا على موقع دوت الخليج للحديث عن فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي يعرض حاليا وسط إشادات بمستواه الفني.

وتحدث نضال الشافعي في الفيلم عن دوره، والصعوبات التي واجهته أثناء التصوير، وردود الأفعال التي حصدها العمل، وماذا يمثل في مسيرته الفنية.

وتوجه نضال الشافعى بالشكر لموقع دوت الخليج قائلا :" بشكر دوت الخليج والقسم الفنى فى دوت الخليج لاتهمامه بمجريات الاحداث اللى بتحصل فى السينما والفن بشكل عام"

واضاف نضال الشافعى :" فى حالة من حالات المتابعة والبحث والفرجة كل الحاجات دى بالنسبالى كفنان بتخيلنى لما يجيلى دعوة من موقع دوت الخليج احب اروح لان الناس عندها كم من الوعى "