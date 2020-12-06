حصاد 2020: نجوم تصدّروا السوشيال ميديا بسبب خلافاتهم الزوجية والعائلية

حصاد 2020 الفني تخلله العديد من الخلافات الزوجية والعائلية بين اشهر النجوم وليس آخرهم الخلاف الكبير بين حلا الترك ووالدتها حيث رفعت الإبنة دعوى قضائية على الأخيرة، بينما طفت الى الواجهة الأزمات الزوجية بين ثنائيات النجوم وكان أبرزهم ديمة بياعة وزوجها، وعمرو دياب ودينا الشربيني، وشيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وغيرهم.

ومع مشارفة عام 2020 على الإنتهاء، رصدنا لكم في الحصاد الفني لهذا العام أبرز النجوم الذي تصدروا السوشيال ميديا واثاروا ضجة كبيرة بين الجمهور والوسط الفني بسبب خلافاتهم العائلية.

حلا الترك ووالدتها منى السابر

اشتعلت حدة الخلافات في الأيام القليلة الماضية بين منى السابر وابنتها الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك التي رفعت دعوى على والدتها، ما جعل منى السابر تخرج عن صمتها وتتوعد ابنتها وكل من يساندها بفضح المستور بحال دخلت السجن بسببهم، وتم تسريب تسجيل صوتي بصوت الأم وهي تتوعد ابنتها.

وتأتي هذه الخلافات بعد سلسلة طويلة من الأزمات بين أفراد عائلة المنتج البحريني محمد الترك في السنتين الماضيتين خاصة بعد كسب منى السابر دعوى لحضانة أولادها من محمد الترك.

تامر حسني وبسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل عن تامر حسني تصدر اهتمام الجمهور قبل حوالي أسابيع قليلة من انتهاء عام 2020 وذلك بعدما صدمت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل متابعيها على انستغرام بخبر انفصالها عن زوجها النجم المصري تامر حسني، عقب 8 سنوات من الزواج و3 اطفال، وذلك بعد انتشار صور لتامر حسني مع معجباته وهو يرقص معهن.

وبعد تدخل العديد من اصدقاء الثنائي والفنانة احلام في التوسط بين الثنائي، نشر تامر حسني رسالة أعلن فيها تصالحه مع بسمة بوسيل رغم معاتبته لها بسبب نشرها شؤونهما العائلية عبر انستغرام حيث وصف تصرفاتها بالمتهورة وقال جملته الشهيرة لها "متهورة بس بحبك"، لترد عليه بسمة بالإعتذار وتصالحه، فعادت الأمور بينهما الى طبيعتها.

دينا الشربيني وعمرو دياب

دينا الشربيني وعمرو دياب اللذان أعلنا في وقت سابق ارتباطهما بشكل غير مباشر قبل حوالي العام، وقع خلاف كبير بينهما قبل أسابيع قليلة وفق المعلومات المتداولة والتي أكدت انفصالهما ومغادرة دينا الشربيني لشقة الهضبة بدون عودة.

وتزامنت هذه الأخبار مع غياب دينا الشريبني لأول مرة عن الحضور بصحبة عمرو دياب في الحفلات والمناسبات التي ظهر بها في الفترة الماضية.

هالة صدقي وزوجها

الخلافات الزوجية طفت ايضا هذا العام بين الفنانة المصرية هالة صدقي وزوجها سامح سامي المقيم في أميركا وذلك بعد تداول مقطع فيديو لمحامي الأخير الذي تحدث عن رفع موكله قضية ضد هالة صدقي لإثبات نسب أبنائهم واتهامه لها بالإستيلاء على أموال له.

وانشغل الجمهور بهذه الأزمة لفترة أسابيع قليلة قبل أن تنهي هالة صدقي الجدل برفع دعوى على زوجها، نافية ما تم تداوله.

روان بن حسين وزوجها

ضجت حسابات السوشيال ميديا في شهر يونيو 2020 بتغريدة متداولة لمدونة الجمال والموضة الكويتية روان بن حسين كشفت فيها بأن زوجها الليبي يوسف مقريف لا ينفق عليها مع ابنتها الأموال، ما عزز من شكوك الجمهور بإنفصال الثنائي ووقوع الخلافات بينهما.

وبالفعل، صارحت روان بن حسين جمهورها بخبر انفصالها عن زوجها بعد خلافات كبيرة بينهما حيث أهملها مع طفلتها ولم ينفق عليهما الأموال ما اضطرها الى بيعها لمجوهراتها، ولاحقا طلبت الطلاق منه وما تخلل ذلك من ردود فعل واتهامات متبادلة بين روان بن حسين وطليقها.

شيرين عبد الوهاب وزوجها

إنفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب بسبب سرقة الأخير لأموالها من حساباتها المصرفية خبر أثار ضجة كبيرة ايضا في الوسط الفني قبل أشهر قليلة، وذكرت المعلومات حينها بأن النجمة شيرين لاحظت تلاعباً ونقصاً في أرصدتها المصرفية بدون أي مبررات لتكتشف بأن زوجها حسام حبيب قام بسحب مبالغ مالية من دون إبلاغ شيرين بذلك بكونه يملك توكيل مالي منها.

شيرين نفت كل ما تم تداوله لاحقاً في بيان رسمي عبر حساباتها على السوشيال ميديا وأكدت بأن زوجها لم يتسلم على الإطلاق شؤونها المالية منذ فترة زواجهما.

ديما بياعة وزوجها

في شهر نوفمبر الماضي 2020، انقلبت المواقع الإلكترونية وحسابات السوشيال ميديا بخبر انفصال ديمة بياعة عن زوجها احمد الحلو بعد انسجامهما لسنوات وعدم ظهور أي مؤشرات لخلافاتهما.

ديمة بياعة حاولت في بداية انتشار أخبار انفصالها عن زوجها نفي الأمر، لكنها بعد فترة اعترفت بأنه بالفعل وقع الإنفصال بينهما لفترة قصيرة للضغوطات التي كانت سائدة بسبب ظروف كورونا موضحة أنها في تلك الفترة أهملت زوجها أحمد الحلو، وأهملت نفسها وكل شيء خاص بها، بسبب نجلها ورد وحالته الصحية، لكنهما لم يستطيعا الإبتعاد عن بعض فعادا وتصالحا لينتهي الخلاف بينهما.

كما ينضم للقائمة في حصاد عام 2020 العديد من المشاهير الذين أثاروا الجدل بخلافاتهم العائلية بينهم ياسمين عبد العزيز وشقيقها، وتامر عاشور وزوجته الأولى وخطيبته، وغيرهم.