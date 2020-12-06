أول فيديو لـ حنان ترك من داخل منزلها بصحبة ابنتيها مريم ومنى..ماذا يفعلن؟

حنان ترك عادت للظهور خلال الفترة الماضية لتتواجد بشكل جديد على وسائل التواصل الاجتماعي يختلف عن فترات ظهورها المتقطع خلال السنوات الماضية، وجاء ظهور حنان ترك من داخل منزلها مع ابنتيها في أول فيديو تنشره لهما معها ليؤكد عن الخطوات التي اتخذتها الفنانة المصرية في التواصل مع محبيها.

حنان ترك تخطف الأنظار بظهورها مع ابنتيها

حنان ترك نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو لها أثناء تواجدها في منزلها مع ابنتيها مريم ومنى وهي تحضر الإفطار، حيث ظهرت وهى تقوم بتحضير الخبز في وقت قامت بتصويرها إحدى المتواجدات معها في المنزل وطلبت الفنانة المصرية من متابعيها الانتظار حتى يشاهدوا النتيجة في وقت كانت تتلقى المساعدة من ابنتيها، وعلقت حنان ترك على الفيديو فقالت: "بحاول أكلكم عيش بلدي، اصبرو وهتشوفوا".

حنان ترك تكشف جزء من تفاصيل حياتها الخاصة

حنان ترك نشرت كذلك صورة الإفطار الذي قامت بتحضيره وعلقت عليه قائلة: "ولا أحلى من كده فطار، صباح الفل"، الفيديو التي انتشر للفنانة المصرية حنان الترك مع ابنتيها على وسائل التواصل الاجتماعي نال اهتمام كبير وإشادة واسعة بسبب عودة الفنانة المصرية لإظهار جزء من حياتها الخاصة وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الظهور أو كشف تفاصيل عن حياتها الشخصية، حيث أن الفنانة حنان ترك قد حذفت العديد من صورها التي نشرتها على حسابها على "انستجرام" في عام 2018، مما تسبب في إثارة جدل واسع، وقررت الفنانة المصرية أن تختصر تعليقاتها على تقديم التعازي في وفاة النجوم الكبار، او التعليق على أهم الأحداث التي يمر بها العالم، أو نشر الأدعية والآيات القرآنية، لكن عادت الفنانة حنان ترك من جديدة ونشرت العديد من صورها بالحجاب عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

حنان ترك تظهر لأول مرة مع زوجها بعد فترة طويلة من الاختفاء

حنان ترك كشفت لأول مرة منذ فترة طويلة عن أحدث صورة لها مع زوجها، محمود مالك، حيث نشرت عبر خاصية "الأستوري" صورة رومانسية تجمعها به، وظهر فيها وهو يحتضنها، من مكان قضائهما عطلتهما، ولاقت صورة حنان ترك وزوجها انتشارًا واسعًا وترحيبًا كبيرا من قبل محبيها، الذين عبروا عن إعجابهم بعودتها وتمنوا ألا تغيب مجددًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، يذكر أن حنان ترك قد أعلنت اعتزال الفن منذ حوالي 10 سنوات من أجل التفرغ لعائلتها المكونة من زوجها الحالي وأبنائها الخمسة.