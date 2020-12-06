شوق الهادي لا تزال تعيش صدمة وفاة طليقها بدر الماص:"وكأننا بالأمس فقدناك"

شوق الهادي لا تزال تعيش لحظات صعبة بسبب وفاة طليقها بدر الماص إثر حادث أليم وقع له في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنشر الفنانة الكويتية العديد من المنشورات التي تكشف مدى حزنها بسبب هذا الرحيل.

شوق الهادي تتذكر طليقها بدر الماص بعد مرور شهر على وفاته

شوق الهادي نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة كشفت من خلالها على اللحظات الأليمة التي تعيشها بعد وفاة طليقها بدر الماص، فأكدت شوق الهادي انه رغم مرور شهر كامل على رحيله لكنها لا تزال تتذكره وتتألم من هذا الفراق وكأنه حدث أمس، شوق الهادي أكدت أن رحيل بدر الماص بات جرحا من الصعب الشفاء منه وأنه لا يزال حاضرا معها حتى ولو غاب الجسد فكتبت الفنانة الكويتية : "مر شهر على وفاتك وكأننا بالأمس فقدناك وفقدك جرح لايبرأ، رحل جسدك ولم يرحل ذكرك ولا صوتك ولارحلت صورتك من مخيلة محبينك، رحمك الله بمقدر وجع فراقك".

شوق الهادي تعيش فترة صعبة بعد وفاة طليقها

شوق الهادي دعت كذلك لبدر الماص بالرحمة فكتبت: "اللهم أجعل ذالك الوجه المنير في أعلى مراتب النعيم وأجمعنا فيه يارب العالمين"، وقد عاشت شوق الهادي فترة عصيبة بعد الإعلان عن وفاة طليقها الذي حرصت على توديعه في المستشفى وذلك بعد وصول جثمانه من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكويت، فكتبت شوق الهادي تعليقا بعد انتهاء مراسم الدفن بمجموعة من الأدعية للراحل فكتبت: "يارب إنها أول ساعات لـ عبدك ( بدر خالد الماص ) في القبر، اللهم إنه ضيفك وانت خير مُضيف فتقبله قبولاً حسن وارحمه برحمتك الواسعه و أرحم وحدته وآنس وحشته وأجعل أول ليله له في القبر خير لياليه و اجعل قبره في نور لا ينقطع واجعله ضاحك مستبشر"، وكانت الفنانة الكويتية قد نشرت صورة من جنازة طليقها بدر الماص كذلك عبر حسابها على "تويتر".

شوق الهادي تحتفل بعيد ميلادها الـ24

شوق الهادي احتفلت بعيد ميلادها الـ24 خلال الأيام الماضية حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة صور لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها وارتدت فيه الملابس السوداء وعلقت الفنانة الكويتية على الصور فكتبت: "اليوم أكملت عاماً جديداً ، كبرت عام و تجددت أُمنياتي لعام جديد، اللهم إجعل ما بقى من عمري خيراً مما مضى، ربي إني أستودعك عاماً مضى من عمري فإغفر لي ما كان فيه ، وبارك لي في عامي الجديد"، يذكر أن شوق الهادي قد انتهت من تصوير مسلسل "نبض مؤقت" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هيا عبدالسلام.