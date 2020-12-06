فيديو مايا دياب تحتفل مع طليقها بعيد ميلاد ابنتهما كاي ورقصهم حديث الجمهور

مايا دياب احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاي وسط حضور كبير من أصدقاء ابنتها وكذلك طليقها رجل الأعمال عباس ناصر الذي تواجد في عيد ميلاد ابنته.

مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بحضور طليقها

مايا دياب نشرت مجموعة من الفيديوهات والصور على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" من حفل عيد ميلاد ابنتها كاي والذي أقامته بشكل مميز، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية بصحبة ابنتها داخل صندوق زجاجي تحمله سيارة، في وقت ظهر العديد من صديقات وأصدقاء ابنتها في الحفل، ووجهت مايا دياب التهنئة لابنتها التي علقت عليها الأخيرة: "أحبك يا والدتي"، وتواجد عباس ناصر طليق الفنانة مايا دياب ووالد ابنتها في الحفل لتهنئة ابنته بهذه المناسبة ورقص معها، كما انضمت الفنانة اللبنانية لهما والتي طلبت من ابنتها ارتداء الكمامة بسبب الإجراءات المشددة التي تم وضعها أثناء الاحتفال.

مايا دياب تعلق على رقص ابنتها مع والدها

مايا دياب حرصت على التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في الحفل، حيث ظهر جميع المتواجدين وهم يرتدون الكمامة، كما وضعت الأدوات الخاصة بالتطهير وعلقت الفنانة اللبنانية على ذلك فكتبت: "السلامة أولا من فضلكم كونوا في أمان، الأطفال يرتدون أكثر من كمامة في الحفل"، كما احتوى الحفل على العديد من التحضيرات الخاصة، حيث أنه تواجد فيه عدد كبير من الحضور، كما رقص عباس ناصر والد كاي مع ابنته رقصة "سلو" خطفت الأنظار وعلقت عليها الفنانة مايا دياب فكتبت: "الحب الحقيقي".

انفصال مايا دياب عن عباس ناصر

مايا دياب تهتم بشكل مستمر بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاي، وقد علق البعض في السابق على عدم حضور طليق الفنانة اللبنانية لحفل عيد ميلاد ابنته لكنه حرص على التواجد في هذا الحفل والتأكيد على قوة العلاقة التي تجمعه مع ابنته وكذلك الفنانة مايا دياب التي رغم انفصالهما لا يزال كل منهما تجمعهما علاقة احترام متبادل وهذا ما ظهر في فيديوهات عيد الميلاد، وقد تزوجت الفنانة مايا دياب من رجل الأعمال اللبناني عباس ناصر في عام 2006 ورزقت بطفلتها الوحيدة كاي، وقد انفصل الثنائي خلال السنوات الماضية ولم يعلق أي منهما على أسباب هذا الانفصال، بشكل واضح.

مايا دياب وابنتها كاي تجمعهما علاقة قوية حيث تحرص الأولى على نشر العديد من الصور لابنتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما فاجئت كاي والدتها بالاحتفال بعيد ميلادها بالغناء لها لتكشف عن موهبتها الغنائية التي نالت إشادة كبيرة من جمهور النجمة اللبنانية.