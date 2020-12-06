فايز المالكي يرد على السخرية من مؤهله التعليمي ويلقن المنتقدين درسا!

فايز المالكي رد على أحد المتابعين الذي طرح سؤالا بشكل ساخر عن الشهادة الدراسية التي حصل عليها الفنان السعودي الكبير، في وقت ساند فايز المالكي العديد من زملائه ومحبيه على وسائل التواصل الاجتماعي.

فايز المالكي يرد على سخرية أحد المتابعين

فايز المالكي نشر عبر حسابه على "تويتر" تغريدة يرد فيها على سخرية متابع له من الاهتمام الذي يحظى به الفنان السعودي الكبير من متابعيه وأصدقائه حيث سأل المتابع بشكل ساخر عن الشهادة الدراسية التي حصل عليها فايز المالكي، وهل تسببت أعماله الفنية في عدم استكمال دراسته فكتب: "وش شهاداتك يا أخ فايز؟ هل معك Phd او ماستر هندسة او أي تخصص ثاني او أن الرسالة الفنية (السامية) اشغلتك عن الدراسة الليلية عفوا اقصد الجامعية؟"، الفنان فايز المالكي رد بشكل مختصر على هذه السخرية أجاب فيها عن هذا السؤال فكتب: "معي شهادة أخلاقي اللي انت لم تحصل عليها".

مساندة كبيرة من محبي فايز المالكي له

فايز المالكي حظى بمساندة كبيرة من أصدقائه ومتابعيه عبر حسابه على "تويتر" فكتب أحد المتابعين: "مادري وش مناسبة شهادتك في الموضوع، عموماً كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسد"، بينما علق الفنان مرزوق الغامدي على تعليق الفنان فايز المالكي حيث أشاد به وطريقة تعامله مع هؤلاء المتابعين فكتب: "رد جميل منك يابو راكان ورد المحبين اجمل ولا عزاء لمثله تذكرت المثل القديم ( بين السامع والدامع)"، بينما كتب كذلك الشاعر السعودي صالح السهلي تعليقا قال فيه: "علماء القرون الماضية قادوا الأمم وهم رعاة غنم ، لكنّهم اصحاب ذمم وهمم علماء العصور القريبة الماضية لم يحملوا شهادات..لكن سيرتهم تدرّس في جميع المراحل ويتسابق على دراستها وتُقدّم فيها الرسائل لباحث ماجستير وباحث دكتوراة لأنهم تعلموا في الحياة وتعاملوا بنيّة طيبة والدين المعاملة".

نصيحة فايز المالكي لمريضة بالبهاق

فايز المالكي قد خصص جزء من التغريدات التي يقوم بنشرها عبر حسابه على "تويتر" لمساعدة كل من يلجأ إليه باحثا عن المساعدة، وقد وجه فايز المالكي رسالة عبر حسابه على "تويتر" لإحدى المتابعات التي طلبت منه المساعدة بسبب إصابتها بمرض البهاق والذي يحتاج إلى علاج، فأكد لها أن أفضل علاج من هذا المرض هو أن تعيش مثل حياته كونه أحد المصابين بهذا المرض وأنه عليها أن تتجاهل فكرة إصابتها به، حتى تستطيع أن تقاومه، فقال الفنان السعودي: "هلا ياخوك انا فيني بهاق عيشي حياتي وانسي أنه فيك"، وقد نال رد فايز المالكي إعجاب قطاع واسع من متابعيه الذى دعى الكثير منهم بالشفاء لجميع المرضى.