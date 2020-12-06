بـ الأخضر.. ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بها ديانا حداد، بفستان جذاب باللون الأخضر، داخل مطعم بنفس اللون الذى يبرز جمالها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على اللون البني للعيون، ووضعت أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، وكتبت تعليقا على الصورة قائلة "طلتي في مهرجان #ضيافة .. شكرًا لدار لابورجوازيه وللمصمم اللبناني نديم على الفستان الجميل".

وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مصرحة من قبل: "أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية".

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، تزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.

في 19 يوليو 1996 أنجبت طفلتها الأولى صوفي، ومن ثم أنجبت أختها ميرا في 26 نوفمبر 2007، وانفصلت عن زوجها سهيل عبدول في 2009.