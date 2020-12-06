نشر الاعلامى محمد جاد صوة جديدة له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وحازت الصورة على تفاعل وإعجاب عدد كبير من متابعيه عبرانستجرام .
اقرا ايضا :
هنّأ الاعلامي محمد جاد، النادي الأهلي وجماهيره، بمناسبة التتويج ببطولة كأس مصر،مطالبا لاعبي القلعة الحمراء بالتركيز والاستمرار بنفس الأداء للحصول على بطولتي السوبر المصري والإفريقي،لافتا إلى أن الأهلي فاز ببطولة كأس مصر للمرة 37 في تاريخه.
وقال جاد، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "دوت الخليج": "إن مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش كانت أكثر من رائعة واتمست بالندية بين الفريقين" ولم يستسلم كلا الفريقين، وأنه تم حسم اللقب بعد اللجوء لركلات الترجيح،م ضيفا: "المباراة كانت مقفولة وفرص الفوز مكنتش كبيرة".
وتابع: "محدش قد لاعبي الأهلي في الفرحة، والفرحة حلوة مفيش كلام"، والأهلي قدم مباراة رائعة أمس وكان الأداء فوق المستوى، ولكن لكل مجتهد نصيب وان كل تعب له فرحته في نهاية الأمر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد جاد يشارك متابعيه بصورة جديدة له.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة