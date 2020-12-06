إبراهيم القليعي: مسلسل "إخناتون" سيترجم إلى عدة لغات عالمية

قرر صناع المسلسل التاريخي "إخناتون" تأجيل تصويره، بعد فترة تحضيرات استمرت لمدة ثلاثة شهور، وقال إبراهيم سيد القليعي مؤلف مسلسل "إخناتون" في بيان صحفي:" كنت أحلم أن أرى عملا فنيا يحكي لنا عن بعض قادة تاريخنا الفرعوني القديم، فكيف لا ونحن نمتلك أعظم حضارة عرفتها البشرية".

وأوضح أن فريق العمل مسلسل "إخناتون" اضطر لتأجيل بدء تصويره لظروف إنتاجية ونتمنى أن ننتهي من التحضيرات وترشيح باقي الأبطال وإتمام التعاقدات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى انه من المقرر ترجمته لعدة لغات للتعريف بتاريخنا العظيم وعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "إخناتون" بطولة أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، أحمد التهامي، إلى جانب مجموعة كبيرة من المواهب الشابة، وجاري اختيار باقي أبطاله، وهو من تأليف إبراهيم القليعي، وإخراج سيد عامر.

يذكر أن المؤلف إبراهيم سيد القليعي والمخرج سيد عامر يتعاونا للمرة الثانية من خلال مسلسل "إخناتون" بعد تعاونهما في الفيلم القصير "ريشة" وأبطاله مجموعة من شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.