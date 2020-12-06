الأربعاء.. انطلاق فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان المسرح العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 ديسمبر فعاليات المهرجان العربي للمسرح في دورته السابعة والثلاثين تحت أشراف المعهد العالي للفنون المسرحية وأكاديمية الفنون وتستمر الفعاليات حتى يوم 23 من شهر ديسمبر الحالي.
يحضر حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وعدد من الفنانين والمثقفين.
ومن جهته أعلن الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية أن المهرجان يضم 13 عرضا مسرحيا على أن تحمل الدورة السابعة والثلاثون تحمل اسم الفنان الراحل سناء شافع.
يحضر حفل الافتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية وعدد من الفنانين والمثقفين.
ومن جهته أعلن الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية أن المهرجان يضم 13 عرضا مسرحيا على أن تحمل الدورة السابعة والثلاثون تحمل اسم الفنان الراحل سناء شافع.