منه شلبي تطل على متابعيها بالأسود وتسحر الجمهور في أحدث ظهور لها

يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" والتي تشارك في بطولته منه شلبي ، انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

محمد يوسف

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