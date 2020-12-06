فن ومشاهير

منه شلبي تطل على متابعيها بالأسود وتسحر الجمهور في أحدث ظهور لها

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منه شلبي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منه بالصورة بضحكة عفوية وبجمال ساحر وإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل أوف شولدر باللون الأسود ، واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل ووضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.

يذكر أن فريق عمل فيلم "النمس والأنس" والتي تشارك في بطولته منه شلبي ، انتهوا من تصويره مؤخرًا تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

فيلم "النمس والأنس" بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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