بكلمات مؤثرة.. إنچي خطاب تطالب متابعيها بالدعاء لوالداتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة إنچي خطاب التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

ونشرت إنجي صورة لوالداتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وطالبت من متابعيها بالدعاء لها قائله:" فضلاً دعواتكم لماما بالشفاء ، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما يارب ، اللهم لا تريني في أمي بأساً يبكيني ، اللهم خد من عمري واعطيها يارب.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل محبيها داعيين لها بالشفاء العاجل.

يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.