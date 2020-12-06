إيمان العاصي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إيمان العاصي حمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان بسيط أوف شولدر باللون الأسود ، وتركت شعرها القصير منسدلاً ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء عقد وخاتم الماظ ، ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها.

وتباينت الكثير من التعليقات من قبل الجمهور متغزلين بها ومن أبرز التعليقات :"الجمال عدي الكلام".

والجدير ذكره أن آخر أعمال إيمان العاصي فيلم الرعب "عمّار" وتدور أحداثه حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركتي Nilewood وShofha، وتتولى شركة MAD Solutions مهام تسويقه.