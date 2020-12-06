بـ إطلالة جديدة.. رضوى الشربيني تخطف أنظار متابعيها

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جديدة خطفت أنظار متابعيها.

ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاءت التعليقات كالآتى "مشاء الله - قمر - تجننى - ربنا يحفظك".

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وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وتستمر عرض حلقاته الأولى الموسم الخامس.

كانت الإعلامية رضوى الشربيني وجهت رسالة لكل من ترغب في خلع الحجاب، في محاولة منها لإقناعها بالعدول عن قرارها، وذلك من خلال برنامجها "هي وبس".

وقالت رضوى الشربيني: "لكل واحدة هي المحجبة الوحيدة في شلة صحابها أو في عيلتها أو في شارعها أو في شغلها، اوعي تقلعي الحجاب أنت أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وتابعت فى رسالتها لمن ترغب خلع الحجاب، بأن غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، طالبة من المحجبات بأن يلتزمن بالحجاب وأن يتغلبن على شيطانهن قائلة لهن "انتي أحسن عند ربنا".

فيما هاجم الإعلامي تامر أمين، الإعلامية رضوى الشربيني، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار"، بعد رسائلها بالانفصال في حال أي أزمة مع الشريك.

ووجه أمين، في برنامجه آخر النهار، المذاع عبر شاشة النهار نصيحة للمواطنين، قائلا: "أوعوا تسمعوا كلام الإعلامية رضوى الشربيني، ودي عايزة تخرب البيوت" موجها حديثه للشربيني، قائلا: "أنا ضد فكرة البلوك على طول".

وتابع مقدم برنامج آخر النهار، أنه: "المفروض الصبر والاستحمال، وبناء البيت حاجة صعبة جدا، وتكلف الكثير ولا ينفع أن نهده مع أول غلطة"، مستدركا: "خليكوا مع إعمار الحياة وليس الطلاق والخراب، والطلاق أبغض الحلال وخليكوا دائما في أحلى الحلال".