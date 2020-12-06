محمد إبراهيم يسري يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل حكايات بنات

وحول أعماله الفنية المُقبلة، قال محمد يسري، إنه يحضر للمشاركة في مسلسل الفنان يحيى الفخراني الجديد «نجيب زاهي زركش» للعرض في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، لافتًا إلى أنه يجسد شخصية تُدعى «مؤنس نشأت حياة».
وحول مشاركته في مسلسل «حكايات بنات - 4» قال محمد يسري، قال إن العمل كان سلس وممتع، وحول عام 2020، داعب «يسري» قائلًا: «متشكرين على الألم وعلى الجراح».
الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.
أما مسلسل «نجيب زاهي زركش» فهو التعاون الخامس بين الفخراني والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر و ونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.
وكان كاتب العمل عبد الرحيم كمال قد صرح من قبل مداعبا ومطالبا بامساك الخشب خوفا من الحسد وداعيا لمواصلة النجاح.
المسلسل لن يكون صعيديا بل عمل كوميدي اجتماعي وأكد عبد الرحيم أنه سيكون مفاجأة للجمهور ومن إنتاج سينرجي.
ويشارك في بطولة العمل كل من أنوشكا وكريم عفيفي وسامح سليم ، ورامز أمير، وإسلام إبراهيم، وهالة فاخر التي تشارك في الحلقة الأولي كضيفة شرف. وفتوح أحمد وعبد الرحيم حسن وعصام توفيق ونخبة من النجوم.
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