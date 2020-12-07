بالأسود.. ريهام عبد الغفور تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت الفنانة ريهام عبدالغفور جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام بالصورة من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي مرتدية شميز أسود وفوقه جاكت بنفس اللون، كما وضعت القليل من الميكب المتناسب مع جمالها.