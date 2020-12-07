في نهاية اليوم الخامس من "القاهرة السينمائي".. طابور ندوة وحيد حامد يتصدر المشهد

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مشهد ازدحام ندوة الكاتب الكبير وحيد حامد، المشهد علي مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائى.

ولاقت ندوة الكاتب الكبير حضورًا قويًا سواء من النجوم أو من وسائل الصحف والإعلام أو الجمهور وسط ترحيب شديد منه بهذا الأمر.

وفي ختام ندوة تكريمه اليوم بمهرجان القاهرة السينمائي بدار الأوبرا، وجه الكاتب الكبير وحيد حامد، كلمة لجمهوره قال فيها: "منحتموني عمرا جديدا، واستمرارية لم أكن أتوقعها".

وأضاف: "سعيد للغاية بالحب الذي شاهدته، ولمسته، واعتقد أنني كنت شديد الإخلاص للكلمة التي اكتبها، ولا توجد كلمة كتبتها إلا واضع الناس الذين أعيش وسطهم أمام ناظري، واحمد الله ان ما فعلته رد لي وتم ترجمته في الحب الشديد لي من قبلهم".